РУС. | УКР.

понедельник, 21 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 января

14:01
Под Киевом на стрелковом комплексе для олимпийцев нашли арсенал оружия: СМИ узнали детали
13:50
Военные корабли США внезапно появились у берегов России: в Москве занервничали
13:49
В Одессе возле ресторана прогремел взрыв: первые подробности, фото и видео с места ЧП
13:41
От больших денег отказался: стало известно, где хочет продолжить карьеру известный украинский футболист
13:39
​Назван самый дорогой инфраструктурный проект в Украине
13:32
Бойко пообещал отменить тарифное рабство
13:28
Томос для Украины: стало известно о важном шаге священника под Луганском, фото
13:20
Инвестаналитики опровергли возможность облэнерго злоупотреблять монополией
13:17
В Абхазии произошло смертельное ДТП с военными Путина: подробности
13:03
В центре Киева накрыли подпольный бордель: фото и видео
13:02
Я вовремя ее отпустил: Меладзе рассказал о сотрудничестве с Лободой
12:54
У Тимошенко пообещали молодежи стимулировать рождаемость в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Инвестаналитики опровергли возможность облэнерго злоупотреблять монополией

понедельник, 21 января 2019, 13:20

Облэнерго являются естественными монополиями и не могут злоупотреблять своим положением.

Такое мнение высказали руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, пишет "Главком".

По словам экспертов, деятельность компаний по распределению электроэнергии была и будет полностью контролируемой и регулируемой, соответственно, у собственника нет возможности устанавливать тарифы и ими злоупотреблять.

"Это уже по законодательству есть природные монополии. Соответственно, к ним пристальное внимание регулятора, со стороны комиссии по регулированию электроэнергии. Здесь не действует именно монопольное законодательство в аспекте, что это единственный поставщик области", - заявил Чурин.

Паращий также подчеркнул, что в процессе андбандлинга конкурентная деятельность по поставке электроэнергии полностью отделена от деятельности по ее распределению.

"Мы знаем, что раньше все облэнерго занимались и распределением электроэнергии, и ее поставкой конечному потребителю. Сейчас продавать электроэнергию им (облэнерго, - "Апостроф") запрещено. Потому что продажа электроэнергии – это не монопольный бизнес, это конкурентный бизнес. И поэтому у облэнерго нет возможности каким-то образом злоупотреблять монопольными положением", - сказал он.

Напомним, 4 января "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго". Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Логичный шаг, или циничное издевательство: что стоит за "газовым" иском УГД к Кабмину на 57 млрд грн - мнение экспертов

Мало роста тарифов? У Прохоренко потребовали с украинцев 57 миллиардов гривен за "нерыночную" стоимость газа

Нефтегазовые активы Украины как перспектива для мировых игроков

Газовое удушье: когда будут учтены интересы собственника недр?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: