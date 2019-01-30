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"Наш край" призвал Кабмин наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ

среда, 30 января 2019, 13:14

Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ.

Об этом заявил народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов.

Он отметил, что на заоблачные тарифы, самовольно выставлены газоснабжающими компаниями, власть отреагировала лишь пустыми заявлениями.

«Газопоставляющие компании в январе этого года разослали сотням тысяч украинцам платежки с завышенными тарифами за потребленный в декабре газ – так называемые дочисления. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг признала эти действия противозаконными. Между тем, власти отреагировали на проблему только вялой заявлением Ревы о том, что платежки незаконны. Это заявление к платежке не прибавишь и в суд не отнесешь. Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ», – сказал Шахов.

Народный депутат отметил, что жертвами манипуляций с тарифами становятся наиболее законопослушные граждане.

«Первыми пострадавшими от лживых платежек оказываются те, кто привык платить за жилищно-коммунальные услуги без проволочек и сполна – пенсионеры, бюджетники, служащие. Это наиболее дисциплинированные, вместе с тем, наиболее социально уязвимые категории граждан. Такие скорее будут экономить на еде или гостинцах для внуков, но «за квартиру» будут платить исправно. Махинаторы с газовыми платежами не имеют ни совести, ни сердца», – считает Шахов.

Представитель «Нашего края» призвал власти немедленно отреагировать на вопиющую ситуацию с лживым платежами.

«Наш край» призывает власть вместо пустых заявлений на телевидении наказать виновных. Это должно реализоваться в соответствующих решениях правительства, штрафах и исках в суд. Мы требуем вернуть потребителям их средства и выплатить компенсации. Граждане должны чувствовать, что власть защищает их интересы, а не только облагает налогами», – резюмировал Шахов.

Напомним, в январе украинцы начали получать платежки, содержащие повышенный тариф на газ. Он касается потребителей, которые пользуются газом для приготовления пищи и не имеют счетчиков. Министр соцполитики Андрей Рева назвал январские платежки за газ незаконными. Он считает, что в самоуправстве виновны компании-поставщики природного топлива. В Украине около 4 млн домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, – треть бытовых потребителей.

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