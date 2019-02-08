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​Стало известно, кто и сколько потратил на антирекламу "Роттердам+"

пятница, 08 февраля 2019, 14:00

По подсчетам медиа-экспертов затраты на критику формулы "Роттердам+" превысили 5 млн. долларов.

Соответствующую информацию опубликовало издание "Капитал", ссылаясь на опросы экспертов медиарынка относительно расходов на критику в СМИ формулы "Роттердам+" (методика установления цены на уголь на основе импортного паритета).

Как отмечает издание, наибольшую активность проявили информагентство УНИАН и телеканал "1+1" (оба СМИ ассоциируются с бизнесменом И. Коломойским).

"Капитал" обращает внимание на то, что критика касается только цен на уголь, в то время, как формульное ценообразование на базе импортного паритета действует для всех видов энергоносителей. В частности, на рынке природного газа действует аналогичная формула "Дюссельдорф+" (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки "Platts + премия". К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций (через цены на бирже Нью-Йорка).

Избирательность критики объясняется тем, что в сфере добычи газа и нефти у группы "Приват" (бенефициары И. Коломойский и Г. Боголюбов) есть крупные активы - "Укрнафта", "Полтавская газонефтяная компания", "Укрнефтебурение". Критика формул, обеспечивающих им рыночные цены в сфере добычи нефти и газа, не входит в интересы группы "Приват", отмечает интернет-издание "Капитал".

Постановление НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии" (известное как "Роттердам+") определяет формулу расчета цены угля в тарифе для небытовых потребителей. Цена привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен). За основу взят принцип импортного паритета, который всегда используется при дефиците отечественного сырья. Решение НКРЭКУ поддержала Европейская ассоциация угля (EURACOAL).

Напомним, ранее бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк утверждал, что критика "Роттердам+" инициирована владельцами ферросплавных предприятий. "Искать причины атак на комиссию (НКРЭКП — ред.) стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов, а именно крупный бизнес с коротким горизонтом желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп" и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя. В СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м предпринимали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии", - утверждал Д. Вовк.

В Украине "Приват" контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы (находящийся на временно неподконтрольной территории Стахановский ферросплавный завод также контролировался группой "Приват", сейчас предприятие не работает), что делает группу монополистом на отечественном рынке ферросплавов.

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