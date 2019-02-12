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Кабмин должен обязать "Нафтогаз" и облгазы установить украинцам счетчики бесплатно - Шахов

вторник, 12 февраля 2019, 12:25

Газовые монополии должны установить потребителям счетчики на газ не за счет госбюджета, а за счет миллиардных премий руководителей "Нафтогаза" и облгазов.

Такое мнение выразил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Он уточнил, что газовые монополисты пытаются второй раз получить плату за установление "бесплатных счетчиков".

"На сегодняшний день около трех миллионов украинских домохозяйств не имеют индивидуальных счетчиков газа. Хотя плата за установление "бесплатных счетчиков" уже включена в тариф, на что есть соответствующее разъяснение и решение Верховного суда. Однако газовые монополисты наглеют и пытаются получить финансирование от правительства из госбюджета. То есть собираются второй раз снять деньги, принадлежащие людям", - сказал Шахов.

Нардеп считает, что обещаниями установить потребителям счетчики власть и газовые монополисты водят общество за нос.

"Зарабатывают на газе все причастные. Отвечать же перед людьми некому. На решение Верховного суда об обязанности установления счетчиков газовые монополисты отмахнулись, что "нет технических возможностей". Потом подумали и сказали: "Дайте деньги из бюджета". Хотя, допускаю, счетчики не установят даже при госфинансировании. Сменится руководство "Нафтогаза", облагазов, министерств - вопрос замнут. Монополиям выгодно иметь неучтенный газ, которым они распоряжаются по своему усмотрению", - пояснил Шахов.

Представитель "Нашего края" призвал власть заставить "Нафтогаз" и облгазы оплатить счетчики из своих астрономических и необоснованных расходов.

"Прошлогодняя премия руководству" Нафтогаза "составила 1,2 миллиарда гривен. За эти средства можно установить более миллиона газовых счетчиков в домах украинцев. Корпоративный календарь обошелся "Нафтогазу" в 1,2 миллиона гривен - это еще тысяча счетчиков. Таких расходов много. Требуем у власти провести тотальный аудит "Нафтогаза", заставить его выполнять свои прямые обязанности или вернуть часть уплаченных денег потребителям на самостоятельное приобретение счетчиков", - резюмировал Шахов.

Напомним, в Украине 13 млн газифицированных квартир и частных домов. Из них счетчикам не оборудованы более 3 млн домохозяйств. Верховный суд считает, что частные облгазы должны самостоятельно покупать и устанавливать индивидуальные счетчики. По информации руководства "Нафтогаза", правительство приняло решение, что вместо облгазов финансировать установку счетчиков государственная монополия. "Мы готовы, если государство предусмотрит необходимую сумму в финансовом плане компании", - пояснили в департаменте энергоэффективности "Нафтогаза".

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