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Украина не будет заключать газовых меморандумов с гарантиями от России - Яценюк

четверг, 11 апреля 2019, 18:47

Украина больше не будет доверять России и ее гарантиям, и не планирует подписывать никаких меморандумов о "продлении транзита" после постройки "Северного потока-2".

Таким мнением поделился лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину"Арсений Яценюк на 12-м Киевскомфоруме побезопасности, передает пресс-служба политсилы.

"Необходимо единство Европейского Союза и Украины в вопросе энергетики. Причудливые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока-2" не соответствуют действительности".

Яценюк отметил, что в случае постройки "Северного потока-2" и Украина будет лишена доходов от транзита и Европа окажется в критической зависимости от российского газа. Он сравнил меморандум о сохранении транзита с РФ с Будапештским меморандумом, который был нарушен именно Россией.

"Кто бы нам что не рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, - так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит?", - сказал он.

"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная и политическая безопасность", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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