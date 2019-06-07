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Эксперт пояснил попытки представителя президента в Кабмине Геруса перенести рынок электроэнергии

пятница, 07 июня 2019, 18:19
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Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что представитель президента в Кабмине Андрей Герус настаивает на переносе сроков запуска нового рынка электроэнергии, лоббируя интересы ферросплавных заводов предпринимателя Игоря Коломойского.

Об этом пишет "Деловая столица".

"Отсрочка внедрения рынка электроэнергии очень кому-то нужна. И это точно не население, детские сады и больницы, которыми прикрывается представитель президента Андрей Герус. Отсрочка точно нужна ферросплавным заводам Игоря Коломойского, чьи интересы на самом деле лоббирует Герус", - написал он.

Руководитель Ассоциации энергетики Украины скептически оценивает перспективы лоббистских усилий Игоря Коломойского.

"Даже то, что удалось продавить решение в Комитете, не говорит, что законопроект, которым отсрочат рынок, будет проголосован в зале парламента. Осталась одна пленарная неделя, а законопроект не включен в повестку дня сессии, и голосов за это нет. Поэтому ферросплавным заводам Игоря Валерьевича необходимо учитывать в своих финансовых планах рыночную стоимость электроэнергии, а его лоббистам - переключиться на продвижение законов, которые необходимы для отрасли электроэнергетики и страны, а не только структурам олигарха", - отмечает он.

Ранее аналогичную позицию высказывал нардеп Мустафа Найем, который сообщил, что близкий к президенту Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается "похоронить" рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями.

"Если энергорынок заработает, цена на электроэнергию возрастет, в первую очередь, для промышленных потребителей. В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок грозит лидеру группы "Приват" многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок", - заявил народный депутат.

Второй этап нового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии" должен быть запущен 1 июля 2019. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.

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