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Тариф на электроэнергию ТЭС на новом рынке ниже установленных ограничений - эксперт

вторник, 16 июля 2019, 18:51
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Представитель президента Андрей Герус предоставляет недостоверную информацию относительно цен на электроэнергию на новом рынке - тариф ТЭС в июле ниже на 12%, чем в первом полугодии текущего года.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook, комментируя сообщение Андрея Геруса, что тариф ТЭС в июле якобы вырос на 16%.

"Герус заявил, что в июле тариф ТЭС вырос на 16%, если сравнивать с июнем. Это не соответствует действительности, так как в июне тарифы на электроэнергию устанавливались НКРЭКУ. Регулятор их устанавливал, исходя из среднегодовых показателей, которые разбиваются на поквартальные. Итак, сравнение тарифа июля к июню является откровенно некорректным. Если сравнивать, то цену июля с первым полугодием. А в первом полугодии этого года тариф ТЭС был 1,76 грн за кВт-ч. в июле он не превысит 1,64 грн за кВт-ч (НКРЭКУ установил ценовой ограничения на таком уровне). Ныне он составляет вообще 1,61 по итогам первых двух недель работы рынка. Если сравнивать со средневзвешенным тарифом генерирующих компаний ТЭС за первое полугодие, то тариф ТЭС не вырос, а снизился на 12%", - написал Корольчук.

Эксперт отметил, что экономически корректно сравнивать тарифы так называемым базовым методом (к соответствующему месяцу прошлого года). И по таким подсчетам тариф ТЭС в июле текущего года ниже на 6,8%, поскольку в июле 2018 он был 1,76 грн кВт-ч, а в июле 2019 не может быть выше 1,64 грн за кВт-ч.

"Сравнение с июнем вообще некорректно. Такой псевдо-анализ пренебрегает фактором сезональности, структурой производства электроэнергии и вообще пониманием, как работает рынок. Это все равно что сравнить температуру воздуха в городе в апреле с маем, а потом жаловаться, что внезапно стало очень тепло", - подчеркнул Корольчук.

Новый рынок электроэнергии заработал 1 июля, согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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