Экс-глава НКРЭКУ обвинил Коломойского в сговоре с судами для оформления льгот своим заводам

Окружной административный суд города Киева установил льготные тарифы для Запорожского и Никопольского ферросплавных заводов Игоря Коломойского, зато харьковскому водоканалу в удовлетворении идентичного иска отказано.

Об этом заявил экс-глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Хотел бы поздравить Игоря Валерьевича с решением Окружного административного суда Киева о фактическом установлении льготных тарифов на электроэнергию путем отмены тарифа Укрэнерго. Заводы группы "Приват" по решению судов единственные, кто не будет платить тариф и подрывают всю энергетическую отрасль. Решение суда касается только Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОК, а также Днепроазота. Другим истцам "повезло" гораздо меньше - харьковский водоканал с идентичным иском получил от Окружного админсуда Киева отказ ... ", - написал Дмитрий Вовк в Facebook.

Экс-глава НКРЕКП утверждает, что судебная система, антикоррупционная прокуратура и НАБУ стали инструментами в руках окружения президента Зеленского.

"Я не готов приезжать пока глава офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. И Коломойскому, похоже, это очень нравится. У меня нет "барышевских" или "Соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", я предпочитаю находиться в стране, где закон и право не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд. Но не готов участвовать в судилище", - подчеркнул он.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам +" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Ранее экономист Борис Кушнирук жестко раскритиковал аргументы САП и НАБУ по формуле "Роттердам+": "Когда на полном серьезе отмечается, что "Детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах", то осознаешь, насколько ужасно некомпетентные люди занимаются расследованием экономических преступлений. Объяснять им, что Роттердам - это только хаб, на базе которого ведется расчет ценообразования на уголь и нефть, бессмысленно".