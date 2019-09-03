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В СМИ рассказали о схемах Коломойского в госкомпании при расследовании "Роттердам+"

вторник, 03 сентября 2019, 18:03
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Пока НАБУ занимается сфабрикованным делом "Роттердам+", Игорь Коломойский построил преступную схему в "Центрэнерго" и зарабатывает на госкомпании.

Об этом говорится в материале издания "Главком" - "Наступление Коломойского. Почему антикоррупционные органы помогают олигарху?".

Автор отмечает, что НАБУ показательно занимается делом "Роттердам+", преследуя членов НКРЭКУ, которые в 2016 году ввели методику формульного ценообразования. По мнению экспертов, дело не имеет судебной перспективы.

"НАБУ активно прорабатывает членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". "Подозрения" предъявлены шести лицам, одного из бывших членов НКРЭКУ, главу компании "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, арестовали и выпустили под залог в 2 млн грн. Но основная охота продолжается на экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка", - говорится в материале.

В то же время правоохранители игнорируют факт выстраивания Игорем Коломойским схемы в "Центрэнерго", над которой он установил контроль. Госпредприятие отказалось от украинского угля в пользу российского, которое "Центрэнерго" покупает у компании, связанной с олигархом.

"Что не мешает самому Коломойскому установить контроль над государственной генерирующей компанией "Центрэнерго" и поставлять туда российский уголь по цене выше "Роттердам+". Как сказал эксперт Борис Кушнирук: "НАБУ и ГБР становятся исполнителями Коломойского, дела, которые они рассматривают, причастны к его интересам. Они оказывают эти услуги". Возникает два вопроса: зачем Коломойскому это надо, и почему правоохранительные органы настолько толерантны?", - говорится в статье.

Недавно СМИ обнародовали информацию, что госкомпания "Центрэнерго" подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с неизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к группе "Приват". Независимый профсоюз горняков Украины обратилась к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивана Баканова с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием "Центрэнерго" угля с оккупированных районов Донбасса.

"Если верить релизам "Центрэнерго", речь идет о 1970 грн за тонну. Даже из США его можно привезти за 1900 грн за тонну. По формуле "Роттердам+" украинские шахты должны были его продавать по 1740 грн за тонну. Подчеркиваю – "Центрэнерго" государственная компания! И если фирмы Коломойского поставляют российский уголь по цене 2000 грн за тонну, а покупают электроэнергию по 1,30 грн кВт-час (при себестоимости 1,50 грн кВт-час), то это означает, что всех нас как совладельцев государственного имущества грабят. При этом делают это дважды: первый раз когда продают сырье по завышенной цене, второй - когда покупают его продукцию значительно ниже себестоимости", - написал на своей странице в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования скандала вокруг госкомпании "Центрэнерго". По его мнению, этот скандал бросает тень на представителей новой власти, к которой Игорь Коломойский близок.

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