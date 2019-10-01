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Эксперт рассказал об основных вопросах к проекту Рады по повышению ренты на добычу руды

вторник, 01 октября 2019, 11:31
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В комитете Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики представили законопроект №1210, где прописаны условия повышения ренты на добычу железной руды, и он вызвал большие сомнения в своей эффективности и целесообразности у экспертов.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром", советник в МЭРТ Александр Каленков в комментарии "Апострофу".

Он отметил, что обещанный в комитете альтернативный проект также не дал ответов на ключевые вопросы о повышении ренты.

"Дубинский предложил гипотезу - давайте подумаем о формульном образовании ренты, основываясь на ставке Платс в Северном Китае… Как будет ставка Платс в Северном Китае приводиться к ставке ренты в Украине? Какие будут составляющие этой формулы, коэффициенты и прочее? Никаких деталей Дубинским и его комитетом указано не было. Дубинский заверял, что они будут в альтернативном законопроекте №1210-1. Его уже опубликовали, но там тоже ничего нет. В сравнении с первой версией - абсолютно ничего не поменялось", - подчеркнул Александр Каленков.

По его словам, во время очередного заседания комитета стало ясно, что изменений в части ренты законопроекта не будет - его якобы собираются передать в Раду в нынешнем виде и ко второму чтению доработать. Эксперт выразил сомнение, что это произойдет.

"Заявления о том, что давайте примем в первом чтении это, а потом попробуем ее как-то изменить, нами абсолютно не принимается. Мы понимаем, что, если законопроект будет проголосован в первом чтении, очень мала вероятность, что Верховная Рада потом к нему вернется и будет что-либо пересматривать", - отмечает президент ОП "Укрметаллургпром".

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