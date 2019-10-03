RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:22
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета: интересные фото из Рады
15:15
"Слуга народа" сделал громкое заявление про роль Кремля в создании закона о статусе Донбасса
15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Уже дома: Лукашенко освободил украинского журналиста, осужденного за шпионаж
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:35
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире: онлайн трансляция
14:17
Путин-бандеровец: известный карикатурист ярко отреагировал на его слова про Украину
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:40
"Слуги народа" решили создать новую группу в Раде: эксклюзивные фото
13:29
Бездушный нудист: появились скандальные данные про члена нового ЦИК от партии Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Поправка Геруса по импорту электроэнергии была принята с нарушением процедур ВР - эксперт

четверг, 03 октября 2019, 13:36
переглянути новину українською

Поправка главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, которая позволила импорт электроэнергии, была принята с нарушением регламента ВР.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передают "Факты".

"Когда принимали эту правку в другой закон, были нарушены все возможные процедуры. Я знаю, что Нацкомиссия по регулированию энергетики была бы против правки, если бы ее спросили. Знаю, что она не была согласована соответствующим образом. И что в итоге? Система перетока из Беларуси построена, по сути это российская электроэнергия. Беларусь работает с Россией параллельно. Сразу появилась информация, что законтрактована российская электроэнергия, которая через Беларусь заходит, и уже пошли первые контракты. Первой, насколько мне известно, стала дочерняя компания НАК "Нафтогаз". Вторыми - какие-то компании, аффилированные с владельцами металлургических комбинатов", — сказал Кучеренко.

По мнению эксперта, Россия способна поставлять электроэнергию по демпинговым ценам, чтобы разрушить отечественную генерацию и увеличить энергозависимость Украины.

"Россия - абсолютно нерыночная страна, они могут демпинговать, чтобы бороться с нашей генерацией. Российскую электроэнергию мы запускаем и отодвигаем "Энергоатом", отодвигаем наши тепловые станции. Это опасно — играть с российской электроэнергией. У нас доктрина, наоборот, интегрироваться с европейской энергосистемой, а мы делаем шаг назад и интегрируемся с российской", — пояснил Кучеренко.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Атака на Роттердам+: как власть подыгрывает Коломойскому

Топливная война с Россией: будет ли на автозаправках Украины армагеддон

"Роттердам+": как украинцев обворовали на 19 млрд, подробности схемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: