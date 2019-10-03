Поправка Геруса по импорту электроэнергии была принята с нарушением процедур ВР - эксперт

Поправка главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, которая позволила импорт электроэнергии, была принята с нарушением регламента ВР.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передают "Факты".

"Когда принимали эту правку в другой закон, были нарушены все возможные процедуры. Я знаю, что Нацкомиссия по регулированию энергетики была бы против правки, если бы ее спросили. Знаю, что она не была согласована соответствующим образом. И что в итоге? Система перетока из Беларуси построена, по сути это российская электроэнергия. Беларусь работает с Россией параллельно. Сразу появилась информация, что законтрактована российская электроэнергия, которая через Беларусь заходит, и уже пошли первые контракты. Первой, насколько мне известно, стала дочерняя компания НАК "Нафтогаз". Вторыми - какие-то компании, аффилированные с владельцами металлургических комбинатов", — сказал Кучеренко.

По мнению эксперта, Россия способна поставлять электроэнергию по демпинговым ценам, чтобы разрушить отечественную генерацию и увеличить энергозависимость Украины.

"Россия - абсолютно нерыночная страна, они могут демпинговать, чтобы бороться с нашей генерацией. Российскую электроэнергию мы запускаем и отодвигаем "Энергоатом", отодвигаем наши тепловые станции. Это опасно — играть с российской электроэнергией. У нас доктрина, наоборот, интегрироваться с европейской энергосистемой, а мы делаем шаг назад и интегрируемся с российской", — пояснил Кучеренко.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.