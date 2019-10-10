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Зеленский выступил за учет интересов инвесторов в зеленой энергетике

четверг, 10 октября 2019, 13:49
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым конструктивный диалог с компаниями, которые инвестируют в отечественный сектор производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВЭД).

Об этом он заявил во время пресс-марафона 10 октября, передает "Обозреватель".

"Что касается вопроса зеленого тарифа, я с ним еще разбираюсь. Там очень сложная ситуация. Есть контракты со многими компаниями, мы же подписали контракты, а теперь говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению с этими компаниями, которые уже имеют контракты. Но найти надо нормальные тарифы, которые являются рыночными", - считает президент Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание Кабинета министров на необходимость поддержки плодотворных отношений с крупными инвесторами в украинскую возобновляемую энергетику с целью стимулирования их для дальнейших инвестиций.

"Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными, в том числе, которые уже имеют контракты. Я думаю, они решат этот вопрос", - заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, утверждена Верховной Радой программа деятельности правительства предусматривает привлечение 50 млрд долл. инвестиций в течение 5 лет с целью обеспечения экономического роста на 40%.

За последние 5 лет в "зеленую энергетику" Украина иностранные и отечественные инвесторы вложили 2,5 млрд евро.

3 июля во время встречи с представителями деловых кругов в Торонто президент Украины Зеленский обещал создать в Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. "Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиление защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", - заявлял президент.

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