Вернуть Энергоатом: эксперт предложил альтернативу открытию импорта электроэнергии из РФ

Для усиления конкуренции на рынке электроэнергии нужно вернуть на него "Энергоатом", а не открывать импорт электроэнергии из РФ.

Об этом сказал глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко во время круглого стола в IСС Ukraine,передает "Главком".

Эксперт отметил, что государство искусственно вывело с рынка крупнейшие генерирующие компании возложением на них спецобязательств, в частности, "Энергоатом". Сейчас представители власти оправдывают возобновление импорта электроэнергии из РФ необходимостью усилить конкуренцию на рынке.

Котко считает, что необходимо, прежде всего, вернуть "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" на рынок.

"Вернуть их на рынок и перестать говорить, что нет конкуренции. Вместо этого, по предложению комитета Рады у нас ввели импорт электроэнергии. Абсолютно непонятная ситуация. Давайте все искривления на рынке ликвидируем, сделаем что можно сделать, чтобы там была конкуренция. Если это не сработает, тогда можно говорить об импорте", - заявил Котко.

Эксперт также отметил, что импорт электроэнергии из РФ несет для Украины ряд угроз, в частности, нанесет удар по отечественной энергетике и усилит энергозависимость Украины от России.

"Запустив импорт, и если мы его разовьем более или менее солидно, то в конце концов это приведет к тому, что у нас будут сняты какие законсервированные, а потом вообще остановлены какие-то мощности, и Украина потеряет и рабочие места, а главное - возможность в будущем при необходимости нарастить производство электроэнергии. И вообще попадет в зависимость. А еще и от кого мы попадаем в зависимость? Попадаем в зависимость фактически от Российской Федерации. Такой шаг нельзя считать нормальным и разумным", - пояснил Котко.

18 сентября Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки.