Украинская генерация останавливалась из-за импорта электроэнергии из РФ - руководитель "Укрэнерго"

Из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен из-за "поправки Геруса", пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

Об этом заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-конференции, передает "Главком".

"Вы спросили, если бы не было импорта, была бы остановка ветровых электростанций. На тот момент, я не помню точно значения в это конкретное время, но как минимум 500 мегаватт совокупно из Беларуси и России на эти 3:00 утра поступало. Кстати, там был график более-менее равномерный, поэтому, думаю, под тысячу. То есть, если бы этого импорта не было, эта тысяча мегаватт производилась бы украинскими производителями, и они не были разгружены и, скорее всего, разгружать ветропарки в эти конкретные часы не пришлось бы", - сообщил Ковальчук.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп в Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, и составили 1,216 МВт. При этом впервые ограничили включения мощностей ВИЭ.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.