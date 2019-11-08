RU  UA  EN

пятница, 8 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 ноября

14:00
Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США: вот, что хочет изменить рэпер
13:40
Лобода и Дорн устроили в Киеве уличную фотосессию в гоп-стиле
13:26
Хотели быть вместе: лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала о романе с покойной певицей
13:11
Внуки открыли холодильник умершей бабушки и обеспечили себе жизнь на годы - и дело не в запасах еды
12:38
Ким Кардашьян поделилась секретом безопасности в соцсетях: ее совет пригодится каждому
12:23
Могу себе позволить: Даша Астафьева показала роскошные формы в откровенном корсете
12:18
Александрийская церковь признала автокефалию ПЦУ
12:07
Разведение сил в Петровском переносится: названа нова дата
12:05
Ахметов создает новый телеканал: как он будет называться и работать
12:05
Что не так в заявлении Зеленского про танки для ВСУ: главные ошибки и инфографика
11:35
Авторы сериала "Очень странные дела" показали смешные подборки неудачных дублей: видео
11:20
В Киеве такси вылетело на тротуар и приземлилось на бок: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская генерация останавливалась из-за импорта электроэнергии из РФ - руководитель "Укрэнерго"

пятница, 08 ноября 2019, 13:26
переглянути новину українською

Из-за импорта электроэнергии из РФ, который стал возможен из-за "поправки Геруса", пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях.

Об этом заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на пресс-конференции, передает "Главком".

"Вы спросили, если бы не было импорта, была бы остановка ветровых электростанций. На тот момент, я не помню точно значения в это конкретное время, но как минимум 500 мегаватт совокупно из Беларуси и России на эти 3:00 утра поступало. Кстати, там был график более-менее равномерный, поэтому, думаю, под тысячу. То есть, если бы этого импорта не было, эта тысяча мегаватт производилась бы украинскими производителями, и они не были разгружены и, скорее всего, разгружать ветропарки в эти конкретные часы не пришлось бы", - сообщил Ковальчук.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокоп в Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, и составили 1,216 МВт. При этом впервые ограничили включения мощностей ВИЭ.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Конец эпохи российского газа: что Украине предлагают США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: