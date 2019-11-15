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Экс-министр энергетики призвал немедленно остановить импорт электроэнергии из России, который начал Герус

пятница, 15 ноября 2019, 19:10
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Импорт российской электроэнергии, который начался по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, необходимо остановить, чтобы не потерять часть отечественной генерации.

Об этом написал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке.

"Нужен немедленный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Следует понимать, что излишков собственной электроэнергии у Беларуси нет, она везет нам российскую. Иначе Украина может потерять значительную часть национальной энергетической генерации", - написал Плачков.

Он считает, что, прежде всего, необходимо запретить импорт российской электроэнергии на законодательном уровне, приняв в ВРУ соответствующие законопроекты. Однако, учитывая, что импорт тока из РФ и Беларуси угрожает национальной безопасности Украины, нужно также рассмотреть вопрос на заседании СНБО и утвердить план мер для стабилизации ситуации в энергосекторе, подчеркнул эксперт.

По мнению Плачкова, план должен содержать следующие мероприятия: проведение регулятором аудита экономической обоснованности определения тарифов на новом рынке электроэнергии, своевременной подготовки и утверждения нормативных актов во исполнение закона "О рынке электрической энергии"; проведение регулятором, Минэнергетики и правительством аудита внедренных рынком электроэнергии структур, которые принимали участие в реализации схемы импорта электроэнергии из России и Беларуси, в частности ГП "Оператор рынка", "Оператор системы передачи", "Гарантированный покупатель", других участников рынка; срочное открытие Антимонопольным комитетом дела по признакам недобросовестной конкуренции со стороны импортеров, применение демпинговых цен и дискриминации на рынке электрической энергии.

Также Плачков считает, что для немедленной остановки импорта не следует ждать принятия соответствующего закона Верховной радой, такое решение может принять НЭК "Укрэнерго".

"Для этого не нужен закон. Это может сделать НЭК "Укрэнерго" путем прекращения проведения аукционов по продаже сечения на восточной границе по признаку угрозы надежности ОЭС", - отметил Плачков.

С 1 октября благодаря "поправке Геруса" началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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