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Главной проблемой для Зеленского в энергетике является Герус - нардеп

пятница, 29 ноября 2019, 15:23
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Главной проблемы для президента Владимира Зеленского в энергетике является глава комитета ВР по энергетики и ЖКУ Андрей Герус и стоящие за ним бизнесмены.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

"Кто, наконец, наберется мужества и разъяснит президенту Зеленскому, что его основная проблема в энергетике на сегодня - это не ДТЭК, не шахтеры, не "Энергоатом" и, даже, не импорт. Его основная проблема - это Герус и его спонсоры", - утверждает он.

Нардеп отметил, что Герус ни дня не работал в секторе реальной энергетики или ЖКХ.

"Герус, который уже давно обслуживает Коболева и компанию в его намерениях умыкнуть ГТС. Герус, который давно уже ведет игру, направленную на формирование подчиненной его держателю НКРЭКУ для полного диктата в энергетическом секторе экономики", - написал Кучеренко.

Он считает, что если президенту это не объяснят ситуацию, то страну ожидают "серьезные проблемы".

"Если среди "слуг" не найдется такого человека, будет реальная беда! Я понимаю, что лавры Дмитрия Вовка не дают покоя. Закончится для Андрея примерно тем же самым. Нам с вами останутся новые проблемы", - написал Кучеренко.

18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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