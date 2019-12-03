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Новая "поправка Геруса" не закроет импорт электроэнергии из РФ - нардеп Кучеренко

вторник, 03 декабря 2019, 13:45
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Новая "поправка Геруса" оставит импорт электроэнергии из России и Беларуси на рынке "на сутки вперед", что грозит уничтожением отечественной генерации и угольной отрасли.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, передает "Обозреватель".

"На комитете мы заставили его (Геруса) отречься от своей диверсии и предусмотреть в проектах закона №2233 правку, которая отменяет "правку Геруса". Однако Герус не согласился закрыть импорт из России и Беларуси, если он поступает на рынок на сутки вперед. Это означает, что тот же ресурс продолжит поставляться в Украину. В объемах, которые способны остановить треть нашей генерации", - написал Кучеренко.

Он отметил, что российские и белорусские импортеры поставляют ток в Украине по демпинговым ценам, значительно ниже, чем продают населению и промышленности своих стран. И отметил, что такие действия являются антирыночными, и должны стать предметом расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины.

"Белорусы и россияне поставляют сюда по ценам значительно ниже, чем продают у себя. Обратите внимание, россияне продают собственному населению на 40% дороже, чем нам, а белорусы почти на 80% дороже, чем собственной промышленности. Они сбили цену у нас на рынке к минимуму ... Демпинг россиян и белорусов, безусловно, является антирыночным. Если не удастся завтра в Раде добиться полного прекращения импорта из неевропейских стран, то нужно будет требовать от АМКУ немедленно разобраться с демпингом импортеров, которые стремятся убить украинскую энергетическую и угольную промышленности", - написал Кучеренко.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил - он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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