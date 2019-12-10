RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

20:27
Громкий скандал с импичментом в США: как Трамп отреагировал на обвинения
19:09
В чем виноват Трамп: обнародованы официальные обвинения в рамках импичмента
19:00
Психология шопинга: 10 советов для умного похода за покупками
18:47
Вдова Криса Корнелла обвинила группу покойного мужа в присвоении денег, угрозах и клевете
18:15
Ничего себе: Тина Кароль произвела фурор в сети снимком в бюстгальтере
17:55
В России жестко опозорились с плакатами о помощи ветеранам: фото
17:50
Семья обнаружила, что под их домом поселился гигантский медведь: фото незваного гостя
17:00
Иногда исцеляют семьи: солистка ONUKA рассказала о своем отношении к изменам
16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
15:34
В России опять задержали шамана, обещавшего свернуть Путина: видео
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эксперты призвали Раду ускорить принятие проекта о реструктуризации "зеленого" тарифа

вторник, 10 декабря 2019, 19:48
переглянути новину українською

Игроки рынка настаивают на скорейшем принятии законопроекта №2543 "Об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Об этом заявили в Европейской бизнес ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, передает РБК-Украина.

Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние госпредприятия "Гарантированный покупатель" (отвечает за выплаты "зеленым" компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.

"Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия, за счет снижения тарифа, но у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора", - сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.

Эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект №2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают: предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

"Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, имеют вопрос, когда он будет принят", - заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта, народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект №2543 позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по "зеленым" тарифом на рынке энергетики.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?

Последний бастион: чем грозит Украине решение Дании по "Северному потоку-2"

Электроэнергия из России – уже печальная реальность

Пока мы не решим проблему верховенства права, в Украине не будет инвестиций - Сергей Евтушенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: