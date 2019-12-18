Местные советы призвали Зеленского остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси - документ

Местные советы просят президента остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, который был открыт по инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, поскольку из-за него останавливаются энергопредприятия, что угрожает энергобезопасности страны.

Об этом говорится в обращениях местных советов к президенту Украины, передает "Обозреватель".

В обращении Мироновского совета отмечается, что растущий импорт российской электроэнергии разрушает отечественные энергопредприятия, которые вынуждены ограничивать производство электроэнергии и приостанавливать работу.

"Законодательные изменения открыли неограниченный доступ российской электроэнергии на рынок Украины, и привели к замещению на рынке национальной тепловой генерации импортом. Рост доли импорта привел к изменению режимов работы энергоблоков ТЭС со стороны НЭК "Укрненерго", по командам диспетчеров состоялась разгрузка ТЭС, что существенно уменьшило объемы реализованной электроэнергии ТЭС", – говорится в обращении.

В обращении отмечается, что Мироновская ТЭЦ сообщила о введении с 22 ноября вынужденного простоя станций как единственной возможности для предотвращения полного прекращения их работы, поскольку импорт электроэнергии РФ привел к снижению уровня цен на электроэнергию, которое является критическим для ТЭС.

"Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед", которая является индикатором для остальных сегментов рынка, в отдельные дни снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что в рыночных ценах на уголь делает производство электроэнергии на ТЭС убыточным", – отмечают депутаты Мироновского поселкового совета.

В обращении Нововолынского горсовета сообщают, что импорт электроэнергии из РФ уже возрос до 15%, что привело к остановке энергопредприятий.

"Начали останавливаться украинские тепловые электростанции и угольные шахты, они несут колоссальные убытки. Более того, угледобывающие предприятия не в состоянии выплачивать даже заработную плату", – отмечают депутаты.

В обращении отмечается, что принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" отменяет импорт электроэнергии по двусторонним договорам из России, однако возможность импорта электроэнергии из РФ на рынок "на сутки вперед" осталась, также сохраняется неограниченный импорт из Беларуси.

"Мы предоставляем стране-агрессору рычаги давления на Украину, используя энергетические факторы зависимости", – отметили депутаты Покровского городского совета, они призвали президента не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий, а также запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на рынок электроэнергии Украины.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре в 3 раза – до 12 млн кВт-ч/сут. Объем электроэнергии РФ, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.