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Уничтожает энергетику: нардеп рассказал о последствиях продолжения импорта российской электроэнергии в Украину

среда, 15 января 2020, 14:21
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Импорт российской электроэнергии продолжается, несмотря на кажущийся запрет, и уничтожает украинскую энергетику и угледобывающую отрасль.

Об этом написал народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, передают "Украинские новости".

"Первые недели 2020 года показывают, что российско-белорусский импорт тока никуда не делся и продолжает уничтожать украинскую энергетическую и угольную отрасли. Только за одни сутки – 3,9 млн кВт-ч. Не рассчитавшись с долгами перед шахтерами, Оржель и Герус продолжают делать шаги, которые ведут к углублению кризиса угледобывающей отрасли", - написал Волынец.

Он напомнил, что принятый провластными депутатами законопроект о запрете импорта тока из России является обманом, поскольку была оставлена возможность импорта российского тока через Беларусь, что сейчас и происходит.

"Эксперты однозначно высказались по поводу пагубного влияния на украинскую энергетику импорта электроэнергии из России и Беларуси. Под давлением общественности "Слуги народа" даже целый законопроект №2233 приняли который будто бы запрещает импорт тока из России. Но, я сразу говорил - этот законопроект обман, который только создает видимость решения проблемы, а на самом деле сохраняет и расширяет возможности для импорта из стран СНГ", - отметил Волынец.

Он также заявил, что вместе с коллегами депутатами будет добиваться настоящего действенного запрета импорта российской электроэнергии, несмотря на "лоббизм председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, благодаря поправке которого импорт был восстановлен".

"Будем с коллегами из межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость Украины" думать, как противодействовать капитулянтам. Это непросто, ведь именно глава энергетического комитета ВР Андрей Герус влияет на позицию крупнейшей парламентской фракции. Сейчас очень важна поддержка людей и СМИ", - написал Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

4 декабря 2019 Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2233 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ, но оставляет возможность импорта из Беларуси.

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