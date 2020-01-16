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Объявлена война украинской генерации: нардеп прокомментировал лоббируемый Герусом импорт электроэнергии из РФ

четверг, 16 января 2020, 15:59
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Импорт российской электроэнергии, который лоббирует глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, продолжается, из-за этого отечественная генерация и экономика несут убытки.

Об этом в Facebook написал народный депутат, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина.

"С 8 января импорт электроэнергии из России возобновился. Он начался 1 октября по инициативе главы комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса. С 1 ноября импорт активизировался, из-за чего останавливались украинские электростанции. К чему это привело? Падение промпроизводства в ноябре-2019 по сравнению с ноябрем-2018 на 7,5%... Производство электроэнергии упало на 11,7%. По видам генерации наибольшее падение на ТЭС - "минус" 22,2%. На ГЭС и ГАЭС - "минус" 19,7 %. На АЭС снижение 4,5%", - написал Кучеренко.

Он отметил, что импорт российской электроэнергии привел к принудительным ограничениям мощностей отечественных АЭС со стороны "Укрэнерго", поэтому они несут убытки.

"Из-за ограничений "Укрэнерго" для АЭС в пользу импортной электроэнергии государственный "Энергоатом" потерял за первую половину декабря 100 млн грн", - написал Кучеренко.

Депутат считает, что восстановление импорта привело к росту уровня безработицы, ведь из-за простоя энергопредприятий упал спрос на уголь и работников начали увольнять.

"Количество безработных выросло за месяц на 29 600 человек (на 11,4%). В немалой степени это благодаря импорту электроэнергии - блоки ТЭС уходили в простой, спрос на уголь снизился, горняки теряли работу (в том числе, на госшахтах) ", - отметил Кучеренко.

Он указал, что принятый парламентом проект о якобы запрете импорта электроэнергии РФ не привел к прекращению импорта, поскольку сохранена такая возможность для поставки на рынок "на сутки вперед". И отметил, что Андрей Герус "фактически объявил войну отечественной энергогенерации" своим лоббированием проектов.

"Андрей Герус - опытный бюрократ, был представителем президента в Кабмине. Он не может не видеть последствий лоббирования импорта электроэнергии для экономики и занятости населения. Делаю вывод, что версия лоббирования Герусом "частных" интересов бизнесменов, которые заинтересованы в дешевой электроэнергии, небезосновательно. На моей памяти, это первый случай, когда председатель профильного комитета по сути объявил войну украинской энергогенерации - как частной, так и государственной ", - подытожил Кучеренко, отметив необходимость прекращения импорта российского тока.

"Есть простой и эффективный метод - законодательно дать возможность НКРЭКУ прекратить импорт. Это необходимо сделать как можно быстрее", - написал Кучеренко.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, превысил 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главы НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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