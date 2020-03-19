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Это необходимо в условиях кризиса: Гончаренко высказался об остановке импорта угля и тока из РФ

четверг, 19 марта 2020, 15:33
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Решение Кабинета министров об обложении импорта энергетического угля и электроэнергии пошлиной является оправданным.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко, который критиковал открытие импорта российской электроэнергии по инициативе Андрея Геруса, передает "Обозреватель".

"Это правильное решение. Такой импорт может иметь место только при условии его высокого налогообложения. Важно, чтобы появилось понимание, что нужно поддерживать украинскую энергетику и украинских шахтеров, а не надувать страну-агрессора, особенно в условиях экономического кризиса, который разворачивается в Украине", – заявил нардеп.

Он добавил, что Кабмин пока не закрыл импорт из Беларуси, через которую российская электроэнергия и уголь продолжат поступать в Украину.

"Это дырку нужно тоже закрывать", - резюмировал Гончаренко.

Накануне Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения вышел Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 года. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого 25 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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