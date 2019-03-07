Стало известно, как Приднестровье зарабатывало на украинском металлоломе

Целью отмены пошлины на экспорт украинского металлолома может быть его массовый вывоз в непризнанное Приднестровье.

Такое мнение выразил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает телеканал "112 Украина".

Он отметил, что несмотря на продление Верховной Радой действия пошлины на экспорт металлолома, в парламенте было зарегистрировано постановление об отмене этого решения.

Каленков подчеркнул, что до введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, которое заинтересовано в скупке металлолома.

"Да, шел (украинский металлолом – Ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдове он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что действие пошлины на вывоз металлолома из Украины помогло сохранить 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии, и в частности, сумело возобновить работу отечественных металлургических предприятий, которые были остановлены из-за нехватки металлолома.