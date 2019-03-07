РУС. | УКР.

четверг, 7 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

17:26
​Киев застрял в предпраздничных пробках: карта
17:15
В офисах "Ви Эф Консалтинг Сервисиз" устроили обыски: гендиректор заявляет о давлении
17:10
Настя Каменских снялась в клипе победителей "Х-фактора"
17:00
Поздравления на 8 Марта: стихи, открытки и смс
16:59
​Стало известно об интересных деталях суда против топ-пропагандиста Путина в Крыму
16:59
Всадник апокалипсиса прибыл: сеть повеселила новая показуха Путина к 8 марта
16:50
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты
16:49
​Huawei решила судиться с США: названа причина
16:46
Одинаковые шансы на второй тур имеют четверо кандидатов в президенты - соцопрос
16:30
Мой неудачный проект: Никитин рассказал, зачем привел Дашу Астафьеву на "Фабрику звезд"
16:27
Новый Верховный суд: в ВККС озвучили детали резонансного конкурса
16:21
​Еще один кандидат в президенты объявил, что снимается с выборов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как Приднестровье зарабатывало на украинском металлоломе

четверг, 07 марта 2019, 15:58

Целью отмены пошлины на экспорт украинского металлолома может быть его массовый вывоз в непризнанное Приднестровье.

Такое мнение выразил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает телеканал "112 Украина".

Он отметил, что несмотря на продление Верховной Радой действия пошлины на экспорт металлолома, в парламенте было зарегистрировано постановление об отмене этого решения.

Каленков подчеркнул, что до введения пошлины украинский металлолом массово вывозился в непризнанное Приднестровье, которое заинтересовано в скупке металлолома.

"Да, шел (украинский металлолом – Ред.) в Приднестровье. Это российский анклав в Молдове, называется Молдавский металлургический завод, но к Молдове он не имеет никакого отношения. И они имеют возможность покупать по завышенным ценам украинский металлолом, потому что они получают электроэнергию и газ практически бесплатно. "Газпром" им дает бесплатно зарабатывать. Они вымывают металлолом отсюда из Украины и делают продукцию", - заявил Каленков.

По словам Каленкова, влияние данного металлургического завода на квази-государство довольно велико и в целом может определять его существование.

"На эти деньги существует этот анклав в Приднестровье. Это практически одно крупное промышленное предприятие, и сюда же в Украину они выкидывают свою продукцию, демпингуют и вытесняют наши рабочие места", заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что действие пошлины на вывоз металлолома из Украины помогло сохранить 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии, и в частности, сумело возобновить работу отечественных металлургических предприятий, которые были остановлены из-за нехватки металлолома.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Страх Польши перед украинской курятиной и ядерные реакторы из России: с кем и чем торгует Украина

Украинскую армию можно было полностью перевооружить за 5 лет – военный эксперт

"Автострада" запустила завод по производству покрытия для международной трассы Go Highway

Инфраструктурное возрождение экономики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: