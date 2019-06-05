​Авиапроизводство в России достигло нового дна: фото и подробности

Производство вертолетов в России падает вслед за объемами выпуска российских самолетов.

Об этом пишет Enigma.

“Причины во многом схожи с самолётостроением. Это - завершение масштабной программы перевооружения армии на период 2012-2020 годов и более существенное отставание в области опытно-конструкторских работ, проектирования новой техники по сравнению с проектированием самолётов”, - говорится в материале издания.

Падает в России производство основного российского вертолёта Ми-8 (Ми-17). Так, если в 2014 году выпустили 107 единиц этой техники, то в 2015 году - 77 штук, а в 2018 году - всего 58 штук. Данная модель закупается в основном для нужд российской армии, другие страны предпочитают более современную технику.

До сих пор не создана и потенциальная замена Ми-8 - вертолет Ми-38. Перспективы его остаются туманными.

Не запущен в серийное производство и вертолет Ка-62. Причина - иностранные двигатели и большое количество иностранных комплектующих, что в условиях санкций делает машину малоперспективной.

Американские двигатели и большое количество иностранных комплектующих - эта проблема касается также другого российского вертолета - "Ансат". В прошлом году было выпущено 12 таких машин. Российский двигатель для этого вертолета ВК-800В имеет смутные перспективы.

Иностранными двигателями комплектуются также легкие вертолеты Ка-226.

“Гражданское вертолётостроение находится в кризисе, поскольку так и не смогло найти рынки сбыта для своей продукции. Многие машины используют западные комплектующие из-за чего их цена возрастает, а конкурировать с западными вертолётостроительными компаниями можно только снижением цены и хорошим сервисом, с которым у России проблемы”, - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", в ГК "Укроборонпром" планируют наладить сотрудничество со странами Южной Америки, что выведет рынок военного вооружения Украины на новый уровень.