Сеть ужаснули фото еды в детской больнице в Харькове

В социальных сетях активно обсуждают фотографии из столовой детской больницы в Харькове. На них изображена посуда, похожая на ту, которую выдают в тюрьмах.

На снимках, опубликованных городскими пабликами, видно, что в тарелке есть содержимое, которое мало внешним видом напоминает еду.

Детальнее о ситуации рассказала мать ребенка, которого доставили в инфекционную больницу города.

"Не очень добрый день. Сегодня ночью у моей дочери случился ложный круп. Нас по скорой отвезли в детскую инфекционную больницу. Следующее фото это то из чего кормят там детей (я молчу про то, чем кормят)", - отметила женщина.

Напомним, что 14 октября в Днепре на День защитника Украины граждане масштабно поздравили бойцов Вооруженных сил Украины в госпитале.