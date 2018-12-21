Эксперты определили лучшую водку на вкус

В преддверии Нового года специалисты провели исследование отечественных премиальных водок и определили лучший напиток в данной категории.

Об этом сообщает пресс-служба Института потребительских экспертиз.

Так, по итогам сравнительной дегустации максимальный балл и звание «Лучшая водка» получил «Авторский» эксклюзив от бренда «Первак». Обойдя при этом «Перша гільдія» и «Козацька Рада», бренд «Первак» одержал уверенную победу и восторженные отзывы экспертов.

«Дегустаторы особо отметили сбалансированный вкус «Первака»», - прокомментировал итоги директор Института Юрий Чернобрывец.

Представители бренда успех Авторского Первака объясняют особенностями приготовления напитка, а также использованием старинной рецептуры. Именно благодаря технологии двойного перегона и выдержки в медных кубах «Первак Авторский» отличается лёгкостью и неповторимым мягким вкусом.