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Торговля без границ: создана крупнейшая в мире свободная экономическая зона

понедельник, 01 июля 2019, 16:20
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Евросоюз и южноамериканский торгово-экономический союз Меркосур (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) завершили переговоры о создании общей зоны свободной торговли.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

Соглашение охватит регион с общим населением 780 миллионов человек и "укрепит тесные политические и экономические отношения между ЕС и странами союза", говорится в сообщении.

"Я тщательно взвешиваю свои слова, когда утверждаю, что это исторический момент", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, назвавший соглашение "крупнейшим торговым соглашением, которое когда-либо заключал Евросоюз".

"Это будет одно из самых важных соглашений всех времен, оно даст огромные преимущества нашей экономике", - написал в своем Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Меркосур и ЕС - это четверть мировой экономики, и теперь бразильские производители получат доступ к этому огромному рынку", - подчеркнул он.

Соглашение между ЕС и Меркосур должно отменить большинство действующих тарифов на экспорт из ЕС в страны союза, что сделает европейские компании более конкурентоспособными и сэкономит им таможенные пошлины размером в 4 миллиарда евро в год.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в январе представители правительств Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

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