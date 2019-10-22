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Под Львовом бизнесмен почти даром купил старый костел: фото святыни сейчас и 100 лет назад

вторник, 22 октября 2019, 23:13
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Бизнесмен из Днепра Сергей Соболь купил на аукционе заброшенный Костел Пресвятой Троицы, который стоит в селе Магеров Львовской области.

Фонд госимущества 15 октября продал здание за 30 000 гривен.

Общая площадь костела 565 квадратных метров. Костел безуспешно пытались продать с 2017 года со стартовой ценой более 1 млн гривен. На последнем аукционе цену установили в 528,5 тісяч гривен с пошаговым понижением цены.

Бизнесмен после победы на аукционе заявил, что пока не знает, что будет делать с покупкой: "Даже не представлял себе, что такой объект можно так просто купить на аукционе. Интересный объект в пограничные Украины, поэтому решил купить".

Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
1 / 1
Костел Пресвятої Трійці.jpg
1 / 1
Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Костел Пресвятої Трійці.jpg
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Важно отметить, что костел не внесен в реестр памятников архитектуры. Он был построен в 1595 году на средства польского шляхтича Андрея Белжецкого. Современное здание датируется 19-м веком - храм перестроили и освятили в 1845 году. Во время Первой мировой войны храм был поврежден. Восстановили его в 1935 году. С приходом советской власти в нем открыли мастерскую, и только в 2005 году в плачевном состоянии вернули верующим. Церкви пришлось отказаться от храма, так как его реставрация требовала слишком больших средств.

Фото костела в 1914 году

Фото костела в 1914 году

Как сообщал "Апостроф", в 2018 году в Ивано-Франковской области сгорела церковь, который был самым большим деревянным храмом Западной Украины.

По материалам zaxid.net

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