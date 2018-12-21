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​Налоговая устроила "маски-шоу" в IT-компании в Харькове: фото и причина

пятница, 21 декабря 2018, 09:59

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) провели обыск в офисе IT компании Brander в Харькове.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

По словам представителей Brander, силовики "без каких-либо внятных процессуальных оснований вмешиваются в хозяйственную деятельность и производят незаконные следственные действия, ограничивая свободу передвижения и останавливая хозяйственную деятельность предприятия".

"Иначе как произволом назвать это не можем. Следователь и оперативники ГФС оказывают незаконное психическое давление, прямо угрожают, не выпускают всех находящихся в помещении, в нарушение всех мыслимых и немыслимых норм, и процессуальной формы в целом", - говорится в сообщении предприятия.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в ноябре в офисах дочерних структур "Укргаздобычи" прошли обыски.

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