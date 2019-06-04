Нардеп оценил шансы цифровизации в Украине и назвал главное условие проведения реформы

Глобальная реформа цифровизации и разработка стратегии цифровой экономики в Украине позволит стране стать в один ряд с самыми успешными странами мира и сэкономить значительное количество бюджетных средств, однако для проведения реформы необходимо решить несколько важных вопросов.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в интервью "Апострофу".

Он отметил, что тема цифровизации поднималась на уровне парламента еще пять лет назад, однако для начала реализации реформы не хватало, в частности, политической воли.

"В нашем коалиционном соглашении прописана консолидация всех вопросов информатизации в одном органе. Во всем мире этим занимается отдельное министерство или отдельный вице-премьер... Самые богатые страны мира, такие как Великобритания, США, Франция, Южная Корея, та же Польша, имеют стратегию развития цифровой экономики", - заявил депутат.

Глава профильного комитета уточнил, что для полноценной цифровизации, в частности, необходимо будет внести ряд изменений в работу правительства, переформатировав несколько министерств.

"Это административная реформа, а не просто создание очередного министерства. Агентство по вопросам электронного управления ликвидируется, а его функции передаются. Функции администрации связи, которые находятся в Госспецсвязи - тоже убираются. Министерство юстиции - ликвидируется, а все переводится в цифровую форму и на блокчейны", - пояснил он.

Нардеп Данченко рассказал об экономическом и социальном эффекте реформы, по его убеждению, цифровизация могла бы пресечь социальную напряженность в сырьевых регионах и стабилизировать финансовое состояние украинцев.

"Если реализовать то, о чем мы говорим, то это около 4 млрд гривен экономии в год. Вместо сырьевых экономик Луганщины и Донетчины нужно строить Силиконовые долины ... Если бы за историю независимости государство уделило бы внимание инновационной экономике в Донецкой и Луганской области, то мы воспитали бы там поколения инновационных людей с кругозором, извините, не шахт, а новых мировых тенденций - и не потеряли бы эти регионы", - заявил депутат.

Также он упомянул и основные проблемы, связанные с реализацией реформы цифровизации. По его мнению, при отсутствии цифровой инфраструктуры реализовать такую реформу будет чрезвычайно сложно.

"Цифровизация - это не создание программы в смартфоне. Чтобы вводить такие технологии, надо сначала подготовить страну и людей к таким изменениям... Подготовительный процесс можно за шесть месяцев завершить, за год можно государство перевести на хороший начальный уровень цифрового государства… Но не забывайте, что массовые введения возможны только за счет доступа к цифровым каналам высокоскоростной связи. Эти сервисы как-то должны между собой быть связаны. Чтобы использовать это все, ты должен иметь связь. Поэтому нужно построить цифровую инфраструктуру доступа к высокоскоростному интернету по всей стране. А этого у нас в Украине до сих пор нет", - подчеркнул глава профильного комитета парламента.