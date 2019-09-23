​В "Укртелекоме" приняли жесткое решение по проводному радио

Оператор фиксированной телефонной связи "Укртелеком" решил отказаться от подключения проводного радио новым пользователям с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает ТСН.

Такое решение в компании приняли в связи с массовым отказом пользователей от этой услуги.

При этом в компании отметили, что продолжат обслуживать действующих абонентов. Таких на сегодня насчитывается около 350 тыс. человек.

Не изменятся также условия пользования радиоточкой.

Как сообщал "Апостроф", ране Верховный суд Украины постановил направить на новое рассмотрение дело против ООО "ЕСУ" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долларов пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению инвестпрограммы.