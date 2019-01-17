"Укрлендфарминг" Бахматюка за свой счет расчистил дороги в трех областях Украины

Во время сильных снегопадов в декабре и в начале января техника предприятия "Райз Схид", входящая в группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, расчистила дороги, соединяющие 48 населенных пункта трех областей - Черкасской, Полтавской и Сумской, а также трассы государственного значения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, техника предприятия расчистила дороги, которые соединяют населенные пункты между собой, а также трассы государственного значения: Лохвица-Миргород, Лохвица-Лубны, Лохвица-Гадяч, Пирятин-Конотоп общей протяженностью 4,5 тысяч километров. Всего предприятие потратило на работы по очистке дорог от снега у 630 тыс.гривен, на дорогах работало 22 единиц техники предприятия. "Мы собственными силами произвели бульдозерное оборудование для тракторов John Deere, и оно приносит пользу и в сезон, для уборки урожая, так и зимой - когда нужно очищать дороги от снега», - рассказывает директор ООО "Райз Восток" Юрий Щербак.

Как сообщил Александр Селютин, начальник Лохвицкого районного сектора главного управления ГСЧС в Полтавской области, также в этом году тракторы John Deere компании "Райз Схид" вытянули из кюветов более 50 большегрузных фур: «Это не учитывая, что техникой очищено тысячи километров дорог. Мы благодарны, что есть возможность быть в контакте с предприятием, которое всегда откликается на наши запросы и предоставляет свою технику. Чистые от снега дороги и спасенные из снежного плена автомобили - это результат слаженных действий как нашей службы, так и предприятия".

"В этом году в Лохвицком районе выпало почти рекордное количество снега. К счастью, к очистке дорог в предновогодний период присоединилась техника "Укрлендфарминг", - комментирует глава Лохвицкой райгосадминистрации Владимир Рязанов, - отдельная благодарность сотрудникам предприятия - несмотря на мороз, холод и сложные погодные условия, обусловленные снегопадом, они выходили на дорогу и спасали людей, чистили дороги".

Группа компаний "Укрлендфарминг", один из крупнейших агрохолдингов Европы, по результатам опросов считается одним из самых привлекательных работодателей Украины, реализует социальные проекты на территориях, где расположены предприятия группы компаний. На 400 предприятиях "Укрлендфарминг" в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. Человек. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.