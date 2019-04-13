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Самый большой в мире самолет совершил первый полет: опубликовано видео

суббота, 13 апреля 2019, 23:49

13 апреля в США прошел первый полет крупнейшего в мире самолета Stratolaunch.

Как говорится в Twitter американских журналистов Мэтта Хартмана и Джека Бейера, компания Stratolaunch Systems, которая разработала самолет, не анонсировала испытания.

"Stratolaunch удалось совершить первый полет", – говорится в сообщении журналиста Хартмана.

Он отметил, что полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Также в сети опубликовали видео с дебютным полетом самолета-гиганта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что воздушные силы Вооруженных сил Украины получили в свое распоряжение отремонтированный бомбардировщик Су-24.

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