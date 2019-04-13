Самый большой в мире самолет совершил первый полет: опубликовано видео

13 апреля в США прошел первый полет крупнейшего в мире самолета Stratolaunch.
Как говорится в Twitter американских журналистов Мэтта Хартмана и Джека Бейера, компания Stratolaunch Systems, которая разработала самолет, не анонсировала испытания.
"Stratolaunch удалось совершить первый полет", – говорится в сообщении журналиста Хартмана.
Он отметил, что полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.
Также в сети опубликовали видео с дебютным полетом самолета-гиганта.
#stratolaunch landing at mhv after its first historic flight 04-13-19 #avgeek #planespotting pic.twitter.com/nLjxE1QSKy— Matt Hartman (@ShorealoneFilms) 13 апреля 2019 г.
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