Самый большой в мире самолет совершил первый полет: опубликовано видео

13 апреля в США прошел первый полет крупнейшего в мире самолета Stratolaunch.

Как говорится в Twitter американских журналистов Мэтта Хартмана и Джека Бейера, компания Stratolaunch Systems, которая разработала самолет, не анонсировала испытания.

"Stratolaunch удалось совершить первый полет", – говорится в сообщении журналиста Хартмана.

Он отметил, что полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Также в сети опубликовали видео с дебютным полетом самолета-гиганта.

