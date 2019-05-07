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​В Украине вернут обязательный техосмотр: дата и подробности

вторник, 07 мая 2019, 22:34
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В Министерстве инфраструктуры предложили восстановить обязательный техосмотр частных автомобилей с 2022 года.

Соответствующий проект закона опубликован на сайте ведомства.

Проект закона предусматривает существенное совершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств и нацелен на повышение уровня безопасности на дорогах.

Согласно законопроекту, первый технический осмотр личных транспортных средств должен производиться через четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

Штрафы за несвоевременное техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 гривен до 1700 гривен).

Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию.

Проведение техосмотра будет отдано частным лицам, при этом будет сформирован рыночные цены на услуги.

Перевозчиков пассажиров предлагается обязать оборудовать свои транспортные средства тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках - до 1 января 2020 года.

Проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Летом 2011 года Украина с целью устранения избыточного государственного регулирования в сфере автоперевозок отменила обязательный техосмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях.

С 1 мая 2019 обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния.

Как сообщал "Апостроф", в Украине назвали условия снижения аварийности в Украине.

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