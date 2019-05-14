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Все идет не по плану: у оккупантов новая проблема со строительством Керченского моста

вторник, 14 мая 2019, 09:50
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Расходы оккупантов на строительство Керченского моста в Крым вырастут еще на 12%.

С такой инициативой выступило Министерство экономического развития РФ, пишет севастопольское издание “Примечания”.

Речь идет о строительстве транспортных подходов к мосту. На них планируется дополнительно выделить 3,38 млрд рублей. Таким образом общая смета строительства превысит 31 млрд рублей. Это более $473,55 млн.

Из постановления правительства РФ, опубликованного на российском портале проектов нормативных правовых актов, следует, что непосредственно на строительство железнодорожных подходов из дополнительных средств пойдет около 2,9 млрд рублей. Еще около 0,5 млрд добавят на обеспечение безопасности железнодорожной части транспортного перехода.

Ранее Россия из-за ошибки в проектировании железнодорожных подходов к Керченскому мосту в очередной раз отложила сроки запуска железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в оккупированном Крыму в окрестностях Керчи на автомобильных подходах к Керченскому мосту из-за снегопадов обрушились искусственно созданные земляные насыпи.

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