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​В Украину зайдет европейский автобусный лоукостер

вторник, 25 июня 2019, 18:06
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На украинский рынок намерен выйти французский автобусный лоукост-перевозчик BlaBlaBus.

Об этом заявил сооснователь и гендиректор онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью изданию "Октобус.Журнал".

Сервис BlaBlaCar является основателем BlaBlaBus.

"Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Мы планируем соединить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюксу в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу. На наших неевропейских рынках, где мы уже начали подключать профессиональных автобусных перевозчиков к своей платформе, мы также удвоим наши усилия в этом направлении, с упором на Россию, Украину и Латинскую Америку", - сказал Брюссон.

По его словам, сервис BlaBlaBus поможет сократить количество автомобилей на дорогах, а также снизить стоимость поездок.

"В контексте неотложной борьбы с глобальным потеплением, наш "враг" - пустая машина на трассе, и сейчас у нашей команды полно мотивации справиться с этой проблемой. Раньше мы боролись с бессмысленной тратой ресурсов, заполняя пустые автомобили. Теперь, кроме этого, мы предлагаем автобусы в качестве альтернативы. Автобусам предстоит сыграть существенную роль в сокращении количества автомобилей на дорогах, уменьшении выбросов CO2 и снижении стоимости поездок", - отметил сооснователь BlaBlaCar.

Как сообщал "Апостроф", ранее российская автобусная компания "Транс Лайн" подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить на территории Российской Федерации сервис BlaBlaCar.

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