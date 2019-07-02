​Чехия начала "войну" против российских авиалиний

Авиационный регулятор Чехии аннулировал разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя российской компании.

"Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Аннулированы были ранее выданные разрешения на выполнение четырех рейсов за 2 июля. Два других рейса в Прагу будут выполнены. На них доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.

Кроме того, отменены рейсы Москва - Карловы Вары российской авиакомпании "Победа", назначенные на 2 июля, и рейсы "Уральских авиалиний" в Прагу из Москвы и Екатеринбурга.

Причины решения чешских властей не уточняются.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая в России произошла авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100, унесшая жизни 41 человека.