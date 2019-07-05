​Путин потребовал отменить указ Порошенко по Донбассу

Российский президент Владимир Путин считает, что власти Украины должна отменить указ экс-президента Петра Порошенко, запрещающий торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конти, передает "РИА Новости".

По мнению Путина, Минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений между Украиной и оккупированным Донбассом. При этом Путин в очередной раз открестился от участия России в войне против Украины. И призвал не требовать от России выполнения Минских соглашений.

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаду. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил Путин.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Петр Порошенко заявлял, что торговая блокада отдельных районов Донецкой и Луганской областей привела к потере "последних островков Украины" на оккупированном Донбассе.