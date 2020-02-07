Вышли в финал: проект КБ "Южное" получил высокую оценку на авторитетном конкурсе ANSYS

Проект КБ "Южное" стал финалистом в конкурсе на сайте ANSYS, Inc. (ANSYS Hall of Fame) с результатами моделирования, полученными при проектировании РН "Циклон-4М" и ее стартового комплекса, полет которого запланирован на 2022 год.

ANSYS Hall of Fame Competition - ежегодный конкурс, который проводится в 11-й раз и демонстрирует достижения в области инженерного моделирования. ГП КБ Южное впервые попала в финалисты.

В Конструкторском бюро "Южное" на основе программно-методического обеспечения ANSYS проводятся все расчетные и теоретические работы.

Чтобы понять тепловые воздействия и силы на их космическую ракету-носитель C4M, инженеры использовали продукт ANSYS Fluent для моделирования пламени траншеи и ракеты-носителя при воспламенении, взлете и полете, когда температура пламени может достигать 3800 К. Они в точности определили местоположения и величины максимальных давлений и тепловых нагрузок на конструкции что позволило выполнить ее оптимизацию и подобрать оптимальные материалы для ее строительства.

Напомним, что РН "Циклон-4М" является модификацией РН "Циклон-4", разрабатываемой КБ "Южное" с 2004 года в рамках совместного проекта с Бразилией. В 2015 году бразильский космическое агентство разорвало контракт с украинской стороной из-за затягивания сроков предоставления проектной документации и постоянно растущих расходов. В то время опытный образец ракеты был готов лишь на 8%, а совокупные расходы только одной Украины составили около $800 млн.

Cама РН "Циклон-4М" находится в состоянии эскизного проектирования.