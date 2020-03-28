Украинский самолет-гигант совершил первый полет после модернизации: яркое видео

Крупнейший украинский транспортный самолет - Ан-225, который также известен под названием "Мрия", совершил свой первый полет после модернизации.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Антонов" в Facebook, также была показана трансляция полета.

Согласно сообщению предприятия, на самолет установили новую силовую установку украинского производства.

"Ан225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства", - сказано в сообщении предприятия.

Следует отметить, что Ан-225 "Мрия" - самый крупный в мире транспортный самолет, он может обеспечить перемещение до 250 тонн груза. Воздушный борт был создан киевским КБ им. Антонова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в госпредприятии "Антонов" показали, как строят транспортный самолет Ан-178 с серийным номером 006 для министерства внутренних дел Республики Перу.