Интеграция Украины в ЕС стабилизирует экономику страны – Яценюк

Украинская экономика нуждается в инвестициях, и интеграция страны в Европейский союз сможет обеспечить их стабильный приток.

Об этом уведомил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности, передает пресс-служба политсилы.

"Ответ на базовые экономические вызовы Украины - интеграция в ЕС. Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции в человеческий капитал и промышленность", - заявил он.

Яценюк отметил, что Украина сумела удержать положительный экономический рост и уменьшить инфляцию даже несмотря на потерю 20% экономики.

"Но как тело нуждается крови - так экономика нуждается в деньгах, доступу к рынку капиталов и инвестиций".

Глава "Народного фронта" отметил, что проблемы развития бизнеса в Украине лежат в том числе и в слишком дорогих кредитах.

"Как можно конкурировать с мировой экономикой, когда предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых?", - отметил он.

По словам Яценюка, политической стабильности в Украине не будет, пока стране приходится выплачивать до 30% бюджета по внешним долгам, "а для того, чтобы перекредитоваться, нужно еще заплатить 10% по новым ставкам".

Также политик высказался о стабилизации фондового рынка и рынка капитала, которые необходимы для запуска реформы негосударственного пенсионного страхования.

"Куда тогда вкладывать эти деньги, которые люди будут откладывать себе на пенсию?".

Арсений Яценюк призвал европейских партнеров покупать украинские предприятия, включенные в списки на приватизацию.

"Если объявляется приватизация, как была, например, по пакетам облэнерго или Одесского припортового завода, - приходите, рискуйте и покупайте. У вас есть все для этого возможности. Если вы зайдете в украинскую экономику - это и будет еще одним сильным толчком для реформ. Не только с точки зрения высокого политикума, а с точки зрения в первую очередь бизнеса".

Он также поддержал начавшиеся в Украине реформы, направленные на борьбу с коррупцией и упрощение ведения бизнеса.

"Это дерегуляция, которая была уже частично проведена, прозрачность правил и прозрачность приватизации, уменьшение государственного давления, новая форма работы государственной фискальной службы и таможни. Это уменьшение возможности для коррупции", - добавил Яценюк.