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Тимошенко назвала рост доходов украинцев главной инвестицией в экономику

вторник, 25 июня 2019, 07:59
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Повышение доходов людей, работающая по европейским стандартам банковская система, деофшоризация и новая налоговая система - это те шаги, которые помогут нам поднять экономику достаточно быстро.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в программе на телеканале ICTV.

Прежде всего, отметила лидер "Батькивщины", необходимо помнить, что крупнейшими инвесторами экономики каждой страны являются ее собственные граждане. Поэтому нужно стимулировать рост доходов украинцев, пересмотреть минимальный прожиточный уровень и поднять зарплаты по тарифной сетке, а не просто поставить всем почти одинаковую оплату труда.

Тимошенко отметила, что украинцы априори не могут конкурировать ни дома, ни на мировых рынках, если отечественная банковская система не работает, если кредиты нашим предпринимателям дают под 20% (а не 3-5%, как в мире), а условия для его получения слишком жесткие.

"Как может работать экономика, если вместо 70-80% ВВП, которые должны быть направлены на кредитование, мы имеем всего 30% монетарной массы. Нашу экономическую систему просто лишили крови", - отметила она.

Пока ставка рефинансирования будет более 12-14% годовых, когда в еврозоне национальные банки кредитуют коммерческие под 0%, нас как экономическую систему просто будут ликвидировать, отметила лидер партии.

Еще одним приоритетом экономической политики должна стать деофшоризация. Для этого "Батькивщиной" совместно с международными экспертами разработаны и зарегистрированы в 2016 году законопроекты №4180 и № 4181. Эти два документа, заверила Тимошенко, могут в первый год дать 67 млрд грн в доходы бюджета Украины.

Как напомнила политик, по оценкам МВФ, теневая экономика составляет 44,8%, то есть почти половина экономики работает в теневой сфере, а это значит, что недополучает бюджет, а люди - зарплаты.

"Принять закон про деофшоризацию - и теневая экономика уменьшится существенно. Но главная база теневой экономики - недопустимое налоговое законодательство. Надо немедленно принять новый Налоговый кодекс", - подытожила Тимошенко.

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