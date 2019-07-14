Цены кусаются: сколько стоят овощи в разных городах Украины

На рынках разных городов Украины цены на овощи, мягко говоря, кусаются.

Об этом сообщает ТСН.

Так, на рынке в Николаеве чувствуется дефицит овощей, по сравнению с прошлым годом. Так, капусту здесь продают по 3-5 гривен, но она не лучшего качества. Обычно дешевые в этот период огурцы стоят в среднем 13 гривен, картофель – 15, баклажаны – 20, а на помидоры цены вообще заоблачные, как для юга.

На рынке в Тернополе в дефиците картофель.

В Сумах можно заметить большее овощное разнообразие. Огурцы есть и за 12, и за 30 гривен. Помидорами-гигантами завалены все лотки – запорожские по 35, сумские домашние дороже – по 45 гривен за кило. Но есть чуть ли не вдвое дешевле – по 25, но за ними очередь. Капуста продается по 10 , картофель – по 18, баклажаны можно найти и по 18 и по 30 грн.

В Киеве картофель продают по 15-30 грн в зависимости от сорта, за капусту просят 20, за огурцы – 25 гривен.

В общей сложности, овощная корзина в Тернополе потянула на 91 гривну. В Николаеве – на 83 гривны. В Сумах овощная корзина потянула на 99 гривен, хотя можно было уложиться и в 80. В Киеве набор овощей обошелся в 160 грн.

Как сообщал "Апостроф", в Украине ощутимо снизились цены на фрукты.