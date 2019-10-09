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Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото

среда, 09 октября 2019, 13:10
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В среду, 9 октября, курс доллара в обменниках Украины составляет 25,05 гривны (покупка) и 24,95 гривны (продажа).

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Курсы валют по состоянию на утро 9 октября:

1 доллар США – 24,95 гривны;

1 евро – 27,33 гривны;

10 российских рублей – 3,77 гривны.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с значениями 8 октября курс доллара снизился на 16 копеек после роста на 26 (днем ранее, 7 сентября). За последние семь дней - с 1 по 8 октября - гривна стала слабее по отношению к доллару на 15 копеек.

Как сообщал "Апостроф", 1 октября официальный курс просел довольно серьезно, а на межбанке уже почти достиг отметки 25. Тем временем, эксперты вновь высказывают опасения относительно того, каким будет курс.

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