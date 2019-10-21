Гривна ослабевает: в НБУ озвучили курс валют на 21 октября

В понедельник, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару: он снизился на 31 копейку, к евро - на 41 копейку.

Об этом сообщают на сайте НБУ.

Курс гривны к доллару США снизился на 31 копейку – с 24,73 грн/$ до 25,04 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на 41 копейку: с 27,49 грн/€ до 27,90 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю снизился на пять копеек: 3,86 грн/10 руб до 3,91 грн/10 руб.

Как сообщал "Апостроф", аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление.

Напомним, ранее гривна начала прогнозируемое падение. Курс гривны в сентябре сохранил общую тенденцию к укреплению, однако уже с 1 октября ситуация начала меняться.