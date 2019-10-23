RU  UA

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 октября

18:00
Похищение младенца под Киевом: онлайн трансляция брифинга полиции
17:54
Ирина Билык пожаловалась на внезапное недомогание перед концертом
17:52
В Харькове дворник с лопатой отправил водителя в больницу: детали необычного инцидента
17:45
Похищение ребенка в Коцюбинском: появилось его фото в квартире преступницы
17:37
Появилось видео момента жуткого ДТП с квадроциклом на Закарпатье
17:21
В киевской школе произошло страшное ЧП с 12-летней девочкой: опубликовано видео
17:16
На Запорожье стая собак загрызла женщину: детали жуткого ЧП
17:05
Могут быть различные "неожиданности": муж Повалий объяснил причину отмены концерта певицы в Киеве
17:03
В Киеве нашли похищенного младенца: первые подробности
16:57
Это не самоубийство: жена и друзья погибшего в Киеве "Сенсея" озвучили свою версию трагедии
16:50
28 лет вместе: звезда сериала "Секс и город" раскрыла секрет счастливого брака
16:39
Похищение младенца под Киевом: появилось видео с задержанным авто и новые детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От реприватизации "Укртелекома" выиграет нынешний собственник - СМИ

среда, 23 октября 2019, 16:59
переглянути новину українською

От возврата "Укртелекома" государству выиграет его нынешний собственник, стремящийся избавиться от бесперспективного актива и вернуть вложенные средства.

Об этом идет речь в материале "Опасная связь: кто выиграет и проиграет от реприватизации "Укртелекома", передает РБК-Украина.

Автор напомнил, что в ходе приватизации в 2011 году 92,79% акций "Укртелекома" были выкуплены за рекордные 10,6 млрд грн австрийской компанией EPIC - больше государство от приватизации получало только за Криворожсталь в 2005 году. Эту сумму государство обязано будет вернуть инвестору в случае возврата компании в госсобственность, а, возможно, и значительно больше, пишет автор.

"В результате реприватизации сумму, которая фигурировала при покупке акций "Укртелекома", вернут его нынешнему владельцу. Открытый вопрос - будет ли текущий собственник претендовать на индексацию? То есть превратятся ли 10,6 млрд грн, которые в 2011-м году составляли 1,3 млрд долларов в 32,5 млрд грн (по текущему курсу)", - говорится в материале.

Автор отмечает, что в свое время инвестор часть покупки оплатил заемными средствами - на 4,2 млрд грн (по тогдашнему курсу 525 млн долларов) – были эмитированы облигации, которые выкупили госбанки "Ощад" и "Укрэксим". В 2013 году EPIC продал оператора Ринату Ахметову. Как позже оказалось - вместе с долгами, в том числе - по облигациям.

В случае реприватизации вернуть задолженность "Укртелекома" перед "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком" не получится, поскольку госбюджет дефицитный. И это тоже цена, которую придется заплатить государству за возврат "Укртелекома". Таким образом, от реприватизации компании государство получит лишь одни убытки, считает журналист.

По мнению автора, в возврате бесперспективного актива государству заинтересован его нынешний собственник, рассчитывающий вернуть вложенные средства и, возможно, еще при этом заработать, или же, как минимум, больше не нести дополнительных расходов.

"Финансовые показатели компании год от года падают и за минувший год ее доход не дотягивает и до трети той суммы, что предстоит заплатить из госбюджета в случае реприватизации; рынок стационарной связи, на которой специализируется "Укртелеком", захлопывается; сама ключевая услуга, предоставляемая "Укртелекомом", окончательно устаревает и становится никому не нужной", - отмечает автор.

Ранее политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что игры с реприватизацией принесут Украине убытки и ударят по инвестиционному имиджу. Он уверен, что о планах успешного проведения приватизации в следующем году можно будет забыть, поскольку ни один иностранный инвестор не придет в страну, где проводят реприватизацию.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

​Конфликт интересов: о чем молчит Маркарова

Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев

Большая битва систем нагревания табака: IQOS Jouz и glo. Кто победит?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: