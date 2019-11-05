RU  UA

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

11:43
На Донбассе ликвидировали боевика ЛНР, служившего в "Призраке": фото
11:39
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за бомбы времен Второй мировой войны
11:37
В Ровно мощный пожар уничтожил ресторан: опубликованы фото и видео
11:17
Каждую ночь кричали люди: появился жуткий рассказ о "подвалах смерти" на Донбассе
11:17
В Киеве из окна больницы выпрыгнули три девочки: детали страшного ЧП
11:03
В Киеве несколько станций метро не работали больше часа из-за серьезной угрозы: подробности (обновлено)
10:49
Под Полтавой пьяный отец забил до смерти маленького ребенка: жуткие подробности
10:40
Киану Ривза заподозрили в романе: актер-одиночка вышел в свет рука об руку с художницей
09:57
Даже собаке будет тесно: квартирное новшество в России высмеяли забавной карикатурой
09:48
Под Киевом водитель устроил смертельное ДТП, вылетев на встречку: фото и видео
09:35
Никто не останется голодным: сеть взорвалась шутками из-за грибов в поезде "Укразализныци"
09:22
Полмиллиона за неделю? СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине сделали важное заявление по прекращению транзита газа из России

вторник, 05 ноября 2019, 10:37
переглянути новину українською
Фото: delo.ua

1 января 2020 года Украина готова прекратить транзита российского газа.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что является участником переговорной группы в вопросе продолжения транзита российского газа территорией Украины.

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа", - заявил министр.

По его словам, для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Doing Business по-украински: когда в страну придут миллиардные инвестиции

Этому дам, этому не дам: как в Украине собрались продавать сельхозземли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: