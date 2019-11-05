В Украине сделали важное заявление по прекращению транзита газа из России

1 января 2020 года Украина готова прекратить транзита российского газа.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что является участником переговорной группы в вопросе продолжения транзита российского газа территорией Украины.

"Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, то мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в подземных украинских газовых хранилищах рекордное количество газа", - заявил министр.

По его словам, для Украины приоритетом все же остается получение средств за транзит газа.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября НАК "Нафтогаз Украины" повысил цены на газ для промышленных потребителей из-за скачка цен на европейском рынке, а это может повлечь за собой подорожание для населения.