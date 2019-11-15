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Эпоха бедности ускоряется: в Раде назвали главные минусы бюджета на 2020 год

пятница, 15 ноября 2019, 10:16
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Принятый украинским парламентом проект государственного бюджета на 2020 год не является бюджетом развития и бюджетом экономического роста.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил первый заместитель главы бюджетного комитета Рады Иван Крулько.

"Мы увидели, что тарифы никто снижать не собирается, зарплаты учителям повышать не собираются, поэтому "Батькивщина" воздержалась от голосования", - пояснил он.

Депутат добавил, что правительство не выполнило задание, которое поставил президент по вопросу четырех направлений доработки проекта бюджета. В частности, речь идет о таких направлениях, как экономический рост, повышение социальных стандартов, программа развития украинских Карпат и увеличение средств фонда регионального развития.

"По всем четырем направлениям не произошло каких-либо действий, наоборот, произошел откат. Например, фонд регионального развития – на первое чтение подали 9,5 миллиарда гривен, на второе – 7,5 миллиарда гривен. Инвестиционные проекты – парламент принимает решение увеличить, а они уменьшают даже в сравнении с тем, что было подано на первое чтение, и вместо 2,3 миллиарда гривен дают 1,8 миллиарда гривен. Вопрос социальных стандартов: нам сказали, что будет закончена эпоха бедности – но эпоха бедности не то, что не заканчивается, она продолжает прогрессировать серьезными темпами", - заявил нардеп.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Начало эпохи нищеты: как "слуги народа" подставили Зеленского.

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