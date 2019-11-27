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Страховая цена на газ: что это и зачем ее вводят в Украине

среда, 27 ноября 2019, 15:08
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С января 2020 года украинцы могут начать платить страховую цену за использованное голубое топливо.

Об этом рассказал Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня"

В начале ноября министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что Кабмин работает над новой законодательной инициативой. С января 2020 года на голубое топливо вводят страховую стоимость. Это делают в случае того, если не удастся договориться о транзите газа с Россией. Тогда цена для населения вырастет в разы. А страхование поможет удержать ее на прежнем уровне до конца отопительного сезона 2019-2020.

"Правительство совместно с "Нафтогазом" нарабатывает решение, согласно которому с 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. То есть она будет меньше прошлогодней и будет фиксированной до конца отопительного сезона. Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее", - сказал Алексей Оржель.

Однако Юрий Корольчук считает, что введение страхования поможет уменьшить затраты на газ лишь незначительно. Если переговоры с Россией о транзите голубого топлива провалятся, то значительно возрастет цена только на транспортные расходы.

"По плану" Нафтогаз" будет повышать цену до уровня 8-8,5 тыс. грн., А 7 тыс. грн - это без транспортировки и распределения. Цена выйдет в коридоре 7,7 тыс. - 7,8 тыс. - 8 2 тыс. - 8,3 тыс. грн. Так что экономия будет незначительной. Грубо говоря, подорожает доставка этого газа. Тогда можно говорить о существенном подорожании, но не космическом. А сам газ, ресурс в подземных хранилищах, мы за него уже заплатили ", - прокомментировал ситуацию Юрий Корольчук.

На днях "Апостроф" уже сообщал о том, что в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский говорил о предстоящих переговоры о транзите газа.

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