Доллар опустился до 4-летнего минимума: курс валют от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара, который продолжает дешеветь.

Об этом сообщают на сайте регулятора.

По состоянию на 13 декабря 2019 года официальный курс установлен на уровне 23,56 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2356,3276 гривен за 100 долларов (-4,0270 гривен).

Напомним, что при этом курс доллара на 12 декабря составляет 2360,3546 гривен за 100 долларов.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, дойдет ли к Новому году курс до отметки 23 гривны, и как крепкая нацвалюта влияет на общее состояние отечественной экономики.